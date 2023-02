El viaducte Doctor Vilanova d'Andorra la Vella, tancat a partir de dilluns

Andorra la VellaEl carrer Doctor Vilanova en el tram comprès entre la plaça Rebés i la rotonda del Govern quedarà tancat a partir de dilluns vinent arran de les obres de refecció del viaducte. Es tracta d’una obra complexa que es calcula que s’allargui entre "vuit o nou mesos" tal com ha explicat el cònsol menor d’Andorra la Vella, David Astrié, que ha recordat que el cost és d’1,9 milions d’euros. Al seu torn, el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha destacat que des de Mobilitat no es creu que aquest tall de trànsit tingui "massa afectació" ja que es tracta d’una via que està "superada per altres" d'alternatives com la Baixada del Molí.