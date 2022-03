Viatge per la història de la neu a Andorra a través de la dansa, la música i el teatre

EncampLa dansa, el teatre i la música han omplert aquest dissabte a la tarda la façana del Centre Esportiu i Sociocultural d'Encamp amb l'espectacle 'La 5a façana i la neu', de la companyia Non Project. L'actuació ha aplegat prop d'un centenar d'espectadors que s'han reunit davant l'edifici per gaudir de la història socioeconòmica d'Andorra i la seva relació, ben estreta, amb la neu.

D'aquesta manera, el fil narratiu de la història ha estat l'evolució de la societat i el país en general amb l'activació de la temporada d'esquí, des del primer telecadira al Pas de la Casa i la seva adequació per allotjar-hi als treballadors, fins a l'establiment dels primers sectors de Grandvalira, els quals, tal com han detallat, van fer prosperar l'economia, la societat i l'hivern al Principat.

L'espectacle ha anat a càrrec de les actrius i ballaries Cristina Pericas, Vivian Rivera i Alícia Nevado, les quals conformen la companyia Non Project, i també ha comptat amb l'actuació de la cantant Alèxia Verdaguer, qui ha interpretat en directe tota la banda sonora que ha acompanyat aquest viatge per la història del país i, més concretament, de la parròquia d'Encamp. A l'acte també hi ha assistit el conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, i el conseller d'Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernández.