(Vídeo) El casino obrirà el 4 de març

Andorra la VellaEl casino UNNIC situat al carrer Prat de la Creu d'Andorra la Vella obrirà portes el 4 de març. És la data fixada i no es canviarà perquè precisament aquest dia es compleixen els sis mesos d'ampliació del termini d'obertura que Govern va donar a Jocs S.A., guanyadora del concurs, pels problemes derivats de la pandèmia.

El complex UNNIC estarà obert el 4 de març i està garantit que les sales de joc estaran disponibles des del primer dia, segons fonts properes al cas. De moment, però es desconeix quina part de la resta de serveis que oferirà la instal·lació estaran funcionant el primer dia. Cal recordar que, a més de les sales joc, hi ha tres restaurants o una sala de festes amb capacitat per a unes 300 persones. Dins del complex es podrà oferir també una sala de festes o discoteca a partir de l'hora en què deixin de servir menjar en els restaurants.

L'edifici servirà també per connectar Prat de la Creu amb l'Avinguda Meritxell a través d'un ascensor que portarà a la coberta on hi haurà una plaça pública i una passarel·la fins al carrer principal d'Andorra la Vella. Dins de les sales de joc hi haurà també una destinada a jugadors professionals i on es podran fer campionats de pòquer.