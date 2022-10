Escaldes-EngordanyLes xarxes socials han recollit una nova queixa per la pèrdua d’aigua del dipòsit de Can Diumenge. Aquest cop, la crítica s’ha acompanyat d’un vídeo on es mostra el torrent d’aigua que cau de forma incesant per la muntanya i que teòricament té el seu origen en el dipòsit escaldenc de Can Diumenge.

Lamentable que es malgasti aquesta aigua potable del dipòsit de Can Diumenge!! pic.twitter.com/5wkdwrLgwB — Josep Ricart Guardia (@jricartguardia) 11 de octubre de 2022