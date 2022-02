Vila i Esteve clouen la participació andorrana als Jocs Olímpics d'hivern

Durant el passat cap de setmana, van cloure els Jocs Olímpics de Beijing, i ho van fer amb les proves llargues de fons. Dissabte la masculina, on hi va prendre part Irineu Esteve, i ahir la femenina, que va comptar amb el concurs de Carola Vila. Ambdues es va disputar sota unes condicions climatològiques molt adverses que van influir, directament, en el resultat final.

Després dels dubtes que es van generar en els darrers dies a causa dels problemes estomacals que patia, Esteve va disputar finalment la prova. L'organització ha decidit retallar el circuit de 50 quilòmetres i deixar-lo en només 30, a causa de la mala climatologia que hi havia a la zona per on havien de transitar els fondistes. Amb aquesta nova situació, Esteve va prendre la sortida i va acabar en 25a posició, a 3.37 del guanyador, que va ser el rus Aleksander Bolshunov (1.11.32).

Pel que fa a Vila, l'esquiadora va finalitzar la prova en 48a posició en una cursa que, igual que va passar en la masculina, va estar marcada per la duresa climatològica, el vent i les baixes temperatures. La fondista va aturar el cronòmetre amb un temps d'1 hora 39minuts i 18 segons, a 14.24,1 de la campiona olímpica, la noruega Therese Johaug.