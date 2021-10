Una vintena de nous casos en les darreres hores

Andorra la VellaLes darreres hores s'han notificat un total de vint casos positius més de coronavirus que fan pujar la xifra total des que es va declarar la pandèmia a 15.242 mentre que s'han donat sis altes, que ja sumen 15.010. Aquestes xifres suposen que els casos actius ara com ara superin el centenar i siguin exactament 102. La bona notícia és que la persona gran que aquest dijous estava ingressada a l'hospital ja no hi és, amb la qual cosa, no hi ha cap malalt de SARS-CoV-2 al centre hospitalari.

Pel que fa a l'afectació sobre la població escolar, cal destacar que el volum d'aules sota vigilància activa es manté en nou, tres en total i sis en parcial, i les que estan en vigilància passiva augmenten en una i arriben a dotze.

Finalment, continua el degoteig d'administració de vacunes i així, des de l'inici del pla de vacunació ja s'han administrat 104.664 –53.858 primeres dosis, 50.550 segones i 256 terceres–.