Una vintena de persones descobreixen els beneficis del golf per a la salut

Escaldes-EngordanyLa Fundació Crèdit Andorrà torna a oferir aquest any el taller de golf, una proposta que va arrencar l'any passat i que va tenir una bona acceptació. I aquest any han estat encara més les persones que s'han interessat per aquesta activitat, que arrenca amb una vintena d'inscrits.

L'encarregat d'impartir l'activitat, Josep Monzón Paz, destaca que els beneficis del golf són, entre altres, que "aporta coordinació, millora la flexibilitat i les capacitats motrius" i ajuda "en general" les persones majors de 60 anys a preparar-se "per a la nova etapa" de vida i que la visquin "el millor possible".

La iniciativa, que s'emmarca en el projecte Envelliment saludable, busca fomentar l'exercici físic entre els majors de 60 anys, perquè es mantinguin actius. La proposta esportiva es duu a terme en col·laboració amb la Federació de Golf d'Andorra. "És una activitat molt agradable i veure que la poden anar fent i que a mesura que van aprenent assoleixen més reptes i habilitats" motiva els participants, destaca Monzón, que afegeix també la part de la convivència. "És molt important les relacions que s'estableixen", subratlla. A més, creu que és molt positiu el fet que els inscrits vegin que poden practicar aquest esport a l'aire lliure i descobrir alhora les instal·lacions dels diferents camps de golf.

La pràctica del golf està associada a beneficis com una bona salut mental i una millora de la salut general de les persones, una reducció dels factors de risc de malaltia cardíaca o una moderació del risc de lesions comparat amb altres esports.

L'activitat es durà a terme des d'aquest dimarts i fins al 20 de juny.