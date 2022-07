Vives demana al Govern que lluiti "contra l'especulació de grans grups immobiliaris"

Andorra la VellaEl copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, demana al Govern que s'impliqui més en el mercat de l'habitatge i lluiti "contra l'especulació de grans grups immobiliaris". Ho ha manifestat en una entrevista al programa Ara Andorra de Cope Catalunya i Andorra, on ha reclamat lleis específiques contra l'especulació i ha afirmat que és necessari construir més immobles socials, malgrat que, considera, amb aquestes accions "no n'hi ha prou per donar resposta a la problemàtica". En aquest sentit, ha lamentat que les parelles joves no tinguin accés al mercat de l'habitatge a causa del gran cost que tenen els pisos a Andorra.

Qüestionat sobre la situació política i econòmica del país, Vives ha exposat que arran de la pandèmia una part de la població s'ha empobrit progressivament, amb un increment de l'índex de pobresa del 30% en el darrer any. "Hi ha més famílies que venen a demanar-nos ajuda, famílies que no havien vingut mai", ha lamentat. I ha alertat que no només hi ha nuclis immigrants, sinó també nacionals.

D'altra banda, ha elogiat els diferents canvis legislatius per a acostar el país a la comunitat internacional. "La meva obligació és defensar l'honorabilitat dels andorrans. Cal fer d'Andorra un país positiu per a fer negocis i per als inversors", ha manifestat, tot destacant que en els últims set anys tant l'executiu de l'excap de Govern Toni Martí, com l'actual, de Xavier Espot, han treballat per a millorar la situació del Principat i que la seva feina ha donat una imatge més positiva del país.