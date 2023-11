Vives diu que les manifestacions per l'habitatge han estat "un toc d'atenció"

Andorra la VellaEl copríncep episcopal i arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, ha destacat que les manifestacions que hi ha hagut per reivindicar el dret a l'habitatge han estat "un toc d'atenció" de la gent que ha demanat que hi hagi "solucions" i ha destacat que tot i que dona suport a aquestes reivindicacions de la ciutadania i encoratjar a comuns i al Govern a treballar-hi cal tenir també en compte "que són qüestions que afecten altres llocs" i que a més Andorra té certes "peculiaritats" que també hi influeixen. A més, ha remarcat que la solució té "un punt de lentitud" que cal comprendre. Vives ha apel·lat que hi hagi "solucions inventives" i ha posat com a exemple Jovial. Ho ha expressat en el marc de la visita pastoral que està fent a Andorra la Vella i en el marc de la qual ha estat rebut aquest dijous al comú, una recepció durant la qual el cònsol major, David Astrié, ha reivindicat el canvi que ha fet la parròquia en els darrers set anys, des que va tenir lloc l'anterior visita de Vives.