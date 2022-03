Vols conduir la moto dels teus somnis?

Andorra la VellaArriba el bon temps, comences a veure més vehicles de dues rodes pel país, i et torna a rondar pel cap la idea de comprar-te una moto. Fa temps que hi penses, però no acabes de decidir-te, així que quina millor manera d'acabar de convèncer-te que provant-ne una?

Des d'aquest dilluns 28 de març i fins a l'1 d'abril, Pyrénées Motors t'ofereix la possibilitat de provar una moto de manera totalment gratuïta. Aquelles persones majors de 25 anys i amb 2 anys de permís de conduir poden trucar a la secció d'automoció de Pyrénées Andorra (880700) o enviar un email (proves@pyrenees.ad) i reservar una plaça. En la jornada, hi participen Suzuki, Harley-Davidson i Macbor, tres marques ben diferents perquè puguis triar l'estil que més t'agradi. En aquest sentit, els models disponibles per a provar són Harley Sporter S, Harley Pan America, Aprilia Tuareg, Macbor Montana XR5, Macbor Eight Mite SCR i Suzuki GSX S950.

Servei Integral

Si la prova et convenç i decideixes comprar-te una moto, Pyrénées Motors disposa d'un servei integral de postvenda que et traurà preocupacions, ja que són la xarxa més gran de concessionaris, serveis i tallers oficials a Andorra. A més de poder contractar amb ells l'assegurança i disposar d'un servei de finançament per a l'adquisició del vehicle, també tenen els anomenats paquets de 'Mobility Service' que, depenent de la modalitat, inclou assistència 24/7 dies de la setmana, Serveis il·limitats de recollida i entrega del vehicle, vehicle de substitució gratuït durant 3 o 6 dies, gestió integral de qualsevol incidència amb les assegurances, Taller mòbil amb mecànic especialitzat i línia directa amb un tècnic especialitzat per qualsevol consulta tècnica.