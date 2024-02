Al voltant de 500 ucraïnesos resideixen al Principat, dels quals 300 són refugiats

Andorra la VellaEl cònsol honorari d'Ucraïna a Andorra Toni Zorzano ha explicat que abans de la guerra ja hi havia uns 200 ucraïnesos residents que "han rebut amics i familiars" com a conseqüència de la guerra. Zorzano ha indicat que ucraïnesos arribats a partir de l'inici del conflicte són 300 perquè "és la quota que Govern va establir per a persones que tenen la condició de refugiades i a les quals se'ls va donar un permís de residència de dos anys".

El cònsol ha indicat que "tothom pensava que els russos guanyarien la guerra ràpidament, però la realitat ha estat diferent i Ucraïna ha resistit". Com la guerra continua "estem negociant l'extensió dels permisos amb Govern i s'ha donat una pròrroga de sis mesos, deixant clar que Govern sempre s'ha portat bé en aquest tema".

Zorzano ha comentat en una entrevista al programa Avui serà un bon dia de Ràdio Nacional que hi ha 15 milions d'ucraïnesos estan com a refugiats. Això significa una baixada d'un terç dels 45 milions d'habitants que hi havia abans de la guerra. A Polònia hi ha 8 milions d'ucraïnesos.