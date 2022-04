Vuit projectes pel disseny dels pisos a preu assequible d'Escaldes

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha tancat aquest dijous a la tarda el termini per a presentar les ofertes per escollir l'arquitecte o grup de professionals que s'encarreguin de redactar el projecte i dirigir l'obra dels pisos a preu assequible projectats l'avinguda del Pessebre amb un total de vuit candidatures. Com a primera valoració, des del comú s'han mostrat molt satisfets per la resposta a la crida concursal per a aquest projecte.

La corporació escaldenca i el Col·legi Oficial d'Arquitectes (COAA) es reunien aquest dimarts per tractar i esclarir els neguits de l'entitat al voltant d'aquesta infraestructura. La trobada va servir, per tant, per esvair els dubtes expressats pel COAA relacionats amb el plec de bases i refermar la voluntat de col·laboració entre el comú i el col·lectiu. Així doncs, tant el col·legi com l'administració van coincidir amb la necessitat que la infraestructura es pugui materialitzar com més aviat millor.

El projecte d'habitatges de lloguer a preu assequible de l'avinguda del Pessebre disposarà d'una cinquantena de pisos. La voluntat del comú és agilitzar al màxim el procés de construcció i que ja es comenci a treballar durant el període estival. Una vegada l'obra estigui enllestida, la corporació tindrà en propietat els baixos de l'immoble, d'aproximadament 1.200 metres quadrats.