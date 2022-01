Una cinquantena d'habitatges a l'avinguda del Pessebre, el projecte de pisos socials d'Escaldes

Escaldes-EngordanyEl projecte d'habitatges de lloguer a preu reduït que el comú d'Escaldes preveu impulsar a través d'una concessió a un promotor privat s'edificaran en una parcel·la propietat de la corporació a l'avinguda del Pessebre i disposaran, aproximadament, d'una cinquantena de pisos. La cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, indica que l'administració està avançant amb celeritat perquè en la brevetat més gran es pugui treure a concurs la redacció del projecte per així agilitzar al màxim els mecanismes i que "hi pugui haver una màquina treballant a l'indret a l'estiu".

D'aquesta manera, des del comú estan acabant d'establir els mecanismes que es poden incentivar perquè un privat vegi interessant la construcció d'aquesta tipologia d'edificis i per quant de temps seria necessari donar-los en concessió amb la voluntat que "el privat també en pugui treure un benefici i amortitzar la inversió". "Estem estudiant quin seria el cost, la tipologia de l'amortització i la durada per determinar les bases del plec", exposa, i recorda que el fet que el terreny on es preveu que es construeixi l'edifici sigui propietat del comú, suposa un avantatge pel promotor, ja que "disposarà de l'espai de manera gratuïta".

"Hem de trobar l'equilibri entre les dues parts perquè hi hagi promotors interessats en el projecte i puguem abastir a la població d'immobles de lloguer a un preu assequible, que puguin suportar les butxaques de les famílies treballadores", assevera, tot destacant que el cost de les construccions al país és car, tenint en compte l'orografia d'Andorra i que els preus d'aquesta s'incrementen dia rere dia. Així doncs, la voluntat d'Escaldes és atorgar en concessió la construcció i l'immoble durant un període de temps encara per determinar i que, amb els anys, el comú que estigui al capdavant de la parròquia pugui "gaudir de l'obra i dels beneficis que aquesta aportarà a una part important de la nostra població".

Gili també posa en relleu que la parcel·la "és plana", un fet que també suposa un estalvi de temps i de diners, ja que s'evitaran diversos costos en la construcció, a banda, des del comú es mostren oberts a eximir d'alguns impostos relatius a la construcció per fer encara més atractiva la iniciativa de cara als possibles promotors. "Ho hem estudiat i creiem que és viable, malgrat que al final tot dependrà de si hi ha algú interessat a tirar-ho endavant. Per part nostra, posarem els avantatges que siguin possibles perquè a mitjà termini esdevingui una realitat i un bé pels ciutadans i famílies d'Escaldes", manifesta.

Amb relació als terminis, la cònsol comenta que fins que no hi hagi un projecte sobre la taula "són difícils de concretar", però la intenció de la corporació és que hi hagi una màquina treballant en la construcció a l'estiu, "si és possible", i que en període d'entre un any i un any i mig puguin estar enllestits. "Tot dependrà dels terminis, som conscients que és difícil que estiguin acabats abans de finalitzar el mandat, tot i que també som optimistes", exposa. I assenyala que la voluntat és que el comú pugui incidir en qui anirà a viure als immobles, sigui a través del departament d'Afers Socials o d'una altra via, per "donar una solució al problema de l'habitatge que pateix la població de la parròquia i del país en general".

La cessió al 0%, ineficaç

La cònsol major escaldenca també va fer esment de la ineficàcia de la possibilitat que els comuns eliminin el percentatge de cessió per solucionar la problemàtica de l'habitatge al país. En aquest sentit, Gili posa en relleu que, en el seu moment, "es va donar a entendre que estava a les nostres eliminar la cessió i contribuir en aportar solucions a la qüestió", però assevera que els promotors que s'han beneficiat d'aquesta exempció "no tenen cap condició més enllà de posar els pisos a lloguer durant un període de temps".

Així doncs, assenyala que no es garanteix que posin els nous immobles a un preu assequible per la població general, que és qui pateix la problemàtica, i defensa que, per aquest motiu, Escaldes no es va acollir a la possibilitat, ja que "no tenim molt territori i els comuns necessitem espai públic per construir instal·lacions que aportin beneficis a la ciutadania". A tall d'exemple, comenta l'acord al qual han arribat amb el promotor d'un edifici, qui havia de pagar una gran quantitat en concepte de cessió i amb el qual es va pactar que "ens dones el 15% en espècies".

D'aquesta manera, la cònsol manifesta que, quan l'obra estigui finalitzada, la corporació tindrà en propietat els baixos de l'immoble, d'aproximadament 1.200 metres quadrats, un fet que "ens fa estar molt contents" perquè aportaran unes instal·lacions comunals necessàries, tenint en compte que per moltes ubicacions de serveis públics es paga un lloguer. "Estem acabant de pensar i estudiar que hi posarem, però és molt bo que tinguem un espai propi", diu.