La xarxa de calor d'Escaldes-Engordany, a punt per a l'expansió

Escaldes-EngordanyLa xarxa de fred i calor que FEDA Ecoterm ha instal·lat a Escaldes-Engordany ja dona servei en període de proves a tres conjunts d'edificis amb desenes d'habitatges del Clot d'Emprivat. Un cop inaugurat el local tèrmic, aquest dimarts, la xarxa ja està preparada per embrancar edificis públics com l'escola bressol i el Prat del Roure i diferents edificis d'habitatges a Fiter i Rossell. La xarxa, un cop desplegada, subministrarà l'energia equivalent al consum de 740 llars i tal com han destacat tant el gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé, com el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, "és un pas més" cap a la sobirania energètica del país. De fet, s'ha incidit en la importància d'instal·lacions com aquesta i més en el context actual de pujada de preus de l'energia.

Travé ha explicat que aquesta xarxa permet distribuir calefacció, aigua calenta i fred gràcies a un sistema d'aerotèrmia "a gran escala que permet aprofitar la temperatura de l'aire" per subministrar tant aquest fred com calor. Tal com s'ha explicat, ara com ara es dona servei als edificis de nova construcció del Clot d'Emprivat i és previst que aviat alimenti també els edificis comunals abans esmentats i també habitatges privats. De fet, el gerent de FEDA Ecoterm ha destacat que els ha "sorprès" el fet que ja quan es van anunciar els treballs haguessin sorgit demandes "de diferents zones d'Escaldes-Engordany" en què els veïns es volien embrancar. De fet, ha subratllat "la bona acollida" que està tenint aquesta xarxa, com també la d'Andorra la Vella i la de Soldeu. "Tots els projectes de xarxes estan tenint molt bona acceptació i més avui en dia en què hi ha més consciència de l'important que és l'energia i permeten una alternativa a la demanda elèctrica".

La xarxa d'Escaldes-Engordany té una longitud de 950 metres i permetrà l'estalvi de 1.290 tones de CO2 a l'any, la qual cosa és l'equivalent al que emetrien 675 vehicles en un any. Travé ha posat en relleu que l'actual instal·lació es podria estendre a altres zones de la parròquia, però caldrien "més màquines de producció". La inversió dels treballs que ara s'han culminat és de 5,5 milions d'euros.

Durant la seva intervenció en la inauguració del local tèrmic de FEDA Ecoterm el cap de Govern ha subratllat que instal·lacions com aquesta siguin "una alternativa de qualitat" a l'energia elèctrica i ha subratllat "l'alt grau de satisfacció dels usuaris" que ja estan embrancats a xarxes de calor. El cap de Govern ha incidit en la necessitat d'avançar cap a la sobirania energètica i l'aposta per energies alternatives com la de la xarxa de calor d'Escaldes. De fet, ha manifestat que instal·lacions com aquesta són "un escut per limitar l'impacte dels preus desorbitats" i ha apel·lat novament a l'estalvi tant perquè FEDA "no malbarati" recursos i es pugui centrar a fer inversions com la d'Escaldes com per tenir cura del medi ambient.

En el mateix sentit, Calvó ha destacat que aquesta instal·lació sigui "un pas més" per augmentar "la sobirania energètica i l'assoliment de l'objectiu" fixat a la llei de transició energètica de produir el 33% de l'energia que es consumeix al país el 2030. De fet, ha assegurat que aquest objectiu es pot assolir abans d'aquesta data. La ministra ha recordat que aquesta xarxa s'afegeix a les d'Andorra la Vella i Soldeu i els treballs per impulsar el parc solar a Grau Roig, a més de la producció que poden fer els privats amb instal·lacions fotovoltaiques i hidroelèctriques.

La titular de Medi Ambient també s'ha referit als treballs que s'estan fent per impulsar el parc eòlic del Maià. En aquest sentit, ha manifestat que "fa temps que se'n parla perquè fa temps que hi treballem", ja que es necessiten estudis "molt acurats" sobre els vents i per això fa mesos que es van instal·lar uns pals per fer mesures. A més, també s'està a l'espera dels informes preceptius i vinculants dels comuns implicats. La ministra ha recordat que aquesta serà una infraestructura important, ja que es podrà assolir entre un 9 o un 10% de la demanda energètica del país.

Quant a la xarxa d'Escaldes, Travé ha manifestat que s'estudia utilitzar l'aigua del riu per produir fred, la qual cosa la faria "encara més eficient" i permetria arribar a més clients. Pel que fa a les altres dues xarxes existents al país, ha detallat que l'edifici de la Borda Nova es podrà connectar a la xarxa d'Andorra la Vella i que s'està treballant també a la zona de Terra Vella i també s'estudien ampliacions de la xarxa de Soldeu.