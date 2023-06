La xarxa d'escoles emprenedores i innovadores es presentarà el curs vinent

Andorra la VellaCatorze alumnes dels tres centres educatius de segona ensenyança de l’escola andorrana han presentat en la tercera Jornada de l’emprenedoria els projectes treballats durant el darrer quadrimestre als agents socials i econòmics de la societat. Una iniciativa impulsada pel ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, en col·laboració amb la Fundació ESADE. Durant la jornada, també, la directora del departament d’Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans, Marie Pagès, ha presentat a tots els assistents la xarxa d'escoles emprenedores i innovadores, que es crea amb l’objectiu d’agrupar els centres educatius que volen desenvolupar la competència emprenedora dels seus alumnes afavorint l’intercanvi de projectes i iniciatives que tenen un impacte en la comunitat o en la societat en general. Aquesta xarxa es presentarà durant el pròxim curs escolar 2023-2024.

El secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina, durant la inauguració de la jornada, ha destacat la importància "d’ensenyar els alumnes a emprendre, perquè aquesta és la resposta a un món en construcció permanent" i de preparar-los perquè siguin "part activa del canvi i la innovació". Bardina ha ressaltat també que la jornada es tracta d’un projecte global i integrador, "quan es parla d’una educació i unes escoles obertes a la societat, no se m’acut una imatge més gràfica que la d’aquesta trobada".

Cal recordar que l’objectiu de la jornada d’aquest dimecres és donar als estudiants les eines necessàries per desenvolupar la competència emprenedora entesa com la capacitat de convertir les idees en accions i pensar, planificar i dur a terme projectes que intenten millorar el món o l’entorn, o que busquen el desenvolupament personal d’un mateix.

Per il·lustrar el model de projecte emprenedor, l’acte ha comptat amb la participació d’Humbert i Paula Sasplugas que han presentat la seva experiència vinculada a la creació i el desenvolupament de l’empresa, P de Paola, actualment present en moltes ciutats; així com, amb l’equip d’alumnes de formació professional, guanyadors de la setena edició del Projecte Tàndem, que han mostrat el seu projecte Ducks&Rabbit. Finalment, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra ha presentat l’aplicació 'Impuls Jove' de recerca de treball temporal a Andorra per a joves d’entre setze i 25 anys.