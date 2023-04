La xifra de naixements va arribar al 2022 al seu mínim en 40 anys

Andorra la VellaEl 2022 es va tancar com l'any en què hi va haver menys naixements al Principat si es comparen els registres de fa gairebé quatre dècades. D'aquesta manera, segons publica aquest dijous el departament d'Estadística, durant l'any passat es van comptabilitzar 502 naixements dins de la població resident, dels quals 254 van ser nenes i 248 nens. En comparació amb el 2021, la xifra presenta un decrement del 6,9%, ja que durant aquell any hi va haver 539 naixements. De fet, tots els registres des de l'any 1990 són més elevats que els del 2022, sent el 2010 el termini en què hi va haver més natalitat amb 828 naixements.

Per parròquia, cal destacar que el major nombre de naixements el 2022 es van produir Andorra la Vella (27,1%), seguit d'Escaldes-Engordany (19,5%), Encamp (15,1%), la Massana (12,4%), Sant Julià de Lòria (11,2%), Canillo (7,6%) i Ordino (7,2%), mentre que en relació amb el sexe dels nadons el 50,6% del total van ser nenes i el 49,4% restant nens.

D'altra banda, Estadística destaca que l'edat mitjana de les mares va ser de 33,47 anys, amb una taxa de fecunditat de 26,48 nadons per 1.000 dones d'entre 15 i 49 anys i un indicador conjuntural de fecunditat que se situa en 0,94. Pel que fa a la nacionalitat, la majoria van ser mares andorranes (183), però seguides de ben a prop per les espanyoles (148) o les d'altres nacionalitats (105).

Per contra, durant el 2022 també es van comptabilitzar 371 defuncions de residents, les quals 203 van correspondre a homes i 168 a dones, un 3,9% menys respecte de l'any anterior. Si es comparen aquestes dades amb les d'abans de la pandèmia (any 2019), la xifra presenta un increment del 23,3%. En aquest sentit, l'edat mitjana dels difunts va ser de 72,37 anys pels homes i de 78,42 anys per a les dones, amb una taxa de mortalitat de 4,55 difunts per cada 1.000 habitants.

En un altre ordre de coses, el departament d'Estadística també fa referència al nombre de casaments. Concretament, durant el 2022 se'n van registrar 349, dels quals 310 van ser civils i 39 eclesiàstics. Durant els anys anteriors, hi va haver 355 casaments el 2021; 226 el 2020; 325 el 2019; 293 el 2018, i 320 el 2017. Per altra banda, es van registrar un total de 139 divorcis, un 2,8% menys respecte del 2021, i 99 separacions, un 31,3% menys que l'any anterior.