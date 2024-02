El Xokas, guardonat als ESLAND per l'empipament de l'any

Andorra la VellaEl segon guardó lliurat en els ESLAND ha estat per a l'Empipament de l'Any. Encara que estava molt competit perquè tots eren grans empipaments, finalment el guanyador ha estat Xokas. L'enfadament va ser amb el youtuber Pereira amb qui no es posava d'acord en un videojoc.

En la primera edició el va guanyar Agustin51 i en la segona va ser per a Luzu. És un premi una miqueta particular perquè pot valorar-se tant que sigui divertit com l'autenticitat.

Xokas és un streamer molt cèlebre pels seus empipaments i la seva manera d'expressar-se que s'ha ficat en la final dels Premis ESLAND 2024 gràcies a un empipament amb Pereira. Ja va estar nominat en la primera edició, encara que no va poder emportar-se la victòria, alguna cosa que sí que ha aconseguit aquesta vegada.