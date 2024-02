El 'youtuber' espanyol Plex comparteix un vídeo vlog sobre l'estada a Andorra durant la seva volta al món

Andorra la VellaEl popular youtuber espanyol, Plex, ha actualitzat el seu canal amb un captivant vlog de la seva estada a Andorra. Després de viatjar per diversos països, Plex ha fet una parada al Principat per descobrir la seva bellesa natural i connectar amb altres creadors de contingut, com TheGrefg. A través del seu canal de YouTube, Plex ofereix als seus seguidors una experiència única, compartint els seus descobriments i aventures mentre explora el món en la seva odissea de 80 dies. A més, ha tastat el menjar temàtic de l'hotel MIM i a la sortida un conjunt de joves andorrans van esperar el youtuber per fer-se immortalitzar el moment.