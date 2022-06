Zelenski diu que Rússia controla un 20% d'Ucraïna

BarcelonaEl territori ucraïnès s'allarga més de 1.300 quilòmetres d'oest a est i més de 800 de nord a sud. D'aquests, en més de 1.000 km hi ha combats entre les forces de Kíiv i les de Moscou. Així ho ha assegurat aquest dijous el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que ha explicat que les tropes russes ja controlen el 20% d'Ucraïna. "Totes les formacions militars russes preparades per al combat estan implicades en aquesta agressió", ha dit Zelenski. La majoria de soldats russos es concentren a Lugansk, la regió del Donbass que el Kremlin està més a prop de conquerir. Pràcticament, tot depèn d'una sola ciutat, Severodonestk, un dels últims reductes de resistència ucraïnesa a la regió. Segons el governador de la zona, Serhí Haidai, Rússia controla el 70% de la ciutat, però segons la intel·ligència britànica l'exèrcit ucraïnès encara domina la carretera d'accés a la localitat. Kíiv espera que els nous enviaments d'armes d'Occident puguin reforçar el seu exèrcit i que les noves sancions que aquest dijous han anunciat els Estats Units i la Unió Europea debilitin el Kremlin.

"Hem d'estar preparats per a una guerra de desgast", ha resumit el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, mentre el ministeri de Defensa del Regne Unit advertia dels "costos" i les "pèrdues" russes a la batalla del Donbass. Tot i que a Severodonestk ha obtingut guanys territorials, a Rússia encara li queda un dels pitjors tràngols: travessar el riu Siverski Donetsk per dirigir-se cap a Donetsk, un moviment que porta mals records als generals russos, que van veure ara fa un mes com perdien molts dels seus homes en un intent de creuar-lo. "En cas que Severodonetsk caigui, ens veurem obligats a defensar la vora del riu i també lluitarem des de les zones urbanes", ha afirmat Oleksí Hromov, cap adjunt de la direcció d'operacions de l'Estat Major, que ha promès que no es retiraran.

Conseqüències

La guerra ja fa 100 dies que dura i els estralls cada vegada són més grans. Els humans: aquest dijous el govern ucraïnès ha xifrat en 243 els nens que han perdut la vida des de l'inici de la invasió. I també els econòmics: davant d'una inflació que s'ha disparat fins al 16,14%, l'executiu de Kíiv ha apujat del 10% al 25% els tipus d'interès, una mesura dràstica per "protegir l'estalvi dels ciutadans". El moviment d'Ucraïna per protegir la seva economia ha passat el mateix dia que les forces pro-russes han emès un decret per "nacionalitzar" els béns estatals de la regió de Zaporíjia, zona ocupada pel Kremlin.

Per evitar que Rússia es faci forta en aquestes zones, Occident ha enviat noves tandes de sancions. Aquest dijous la Unió Europa ha oficialitzat l'embargament parcial del petroli de Moscou i el Parlament Europeu també ha prohibit l'entrada als grups de pressió russos. Alhora, els Estats Units han anunciat un nou paquet de mesures contra l'entorn de Vladímir Putin i diverses empreses de iots i avions privats que freqüenten els oligarques. Especialment, les sancions van dirigides al seu amic "íntim" i "gestor" de "la seva fortuna offshore", Serguei Pavlovitx Rolduguin. També afectaran la portaveu del ministeri d'Afers Exteriors rus, Maria Zakhàrova, i el magnat de l'acer Aleksei Mordaixov, que tindran l'accés bloquejat al mercat nord-americà i no podran entrar al país. A més, Putin ha deixat de tenir al seu costat el gendre de l'antic president rus Borís Ieltsin, Valentín Iumàixev, que ha abandonat la seva feina com a conseller presidencial, segons ha confirmat aquest dijous el Kremlin.