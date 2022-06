Zelenski visita la primera línia del front al Donbass

BarcelonaEl president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va viatjar aquest diumenge a les regions de Zaporíjia, al sud del país, i també a Donetsk i Lugansk, a l'est, on es concentren els atacs russos i on la defensa ucraïnesa té dificultats per resistir. "El que tot vosaltres us mereixeu és la victòria, això és el més important. Però no amb qualsevol cost", manifesta Zelenski en un vídeo publicat aquesta matinada.

Segons un comunicat oficial, el president ucraïnès va visitar els llocs de comandament i les posicions de primera línia de les tropes ucraïneses a la zona de Bakhmut, a la regió de Donetsk, i a la de Lissitxansk, a Lugansk, a pocs quilòmetres de Severodonetsk, el principal punt calent ara mateix a la batalla del Donbass, on va ser informat sobre la situació militar d'aquestes zones del front i sobre la logística de les forces ucraïneses. També va parlar amb els soldats i els va entregar premis de reconeixement per la seva feina. "Estic orgullós de tots els qui he conegut, als qui he donat la mà, amb els que m'he comunicat, als qui he donat suport", diu Zelenski al vídeo.

Abans, Zelenski va fer parada a Khortitsia, a la regió de Zaporíjia, al sud d'Ucraïna, on aproximadament un 60% del territori ha caigut sota control rus des de l'inici de la invasió, inclosa la central nuclear més gran d'Europa. El president es va reunir amb alguns veïns de Mariúpol que van aconseguir sortir de la ciutat abans que fos presa totalment per l'exèrcit rus i després de pràcticament tres mesos d'un setge ferotge que va deixar aquesta ciutat portuària sumida en una greu crisi humanitària.

"Les condicions en què he vist els refugiats són temporals, però no són dolentes", afirma al vídeo Zelenski, que descriu Khortitsia com una ciutat "humana i càlida". El mandatari ucraïnès explica que va intentar respondre les "preguntes difícils" que li van fer els evacuats de Mariúpol, a qui va considerar "herois". "Cada família té la seva història. A la majoria no hi havia homes. Un marit va anar a la guerra, un altre està captiu, un altre lamentablement va morir... Una tragèdia. Sense casa, sense éssers estimats", afegeix.

Empitjora la situació a Severodonetsk

Aquest dilluns, el governador regional de Lugansk, Serhí Gaidai, ha alertat que la situació de l'exèrcit ucraïnès a Severodonetsk ha empitjorat, malgrat la contraofensiva que els últims dies havia permès als defensors recuperar part del territori perdut. Aquest diumenge, l'Institute for the Study of War (IWS) confirmava que les forces ucraïneses havien aconseguit fer recular les tropes invasores a Severodonetsk, "l'actual àrea prioritària d'operacions del Kremlin", cosa que el think tank nord-americà considera que "demostra encara més la disminució del poder de combat de les forces russes a Ucraïna".

Tot i això, aquest dilluns la situació ha canviat. "Després de recuperar la meitat de la ciutat durant una contraofensiva recent, l'exèrcit ucraïnès està sota un nou atac, ocupant posicions a la part industrial de la ciutat", ha detallat Gaidai. "El nombre de bombardejos a Severodonetsk i Lissitxansk s'ha multiplicat per deu. A la regió de Lugansk hi ha moltes ciutats amb una situació comparable a la de Mariúpol", ha alertat a través de Telegram.

A la tarda, Zelenski ha admès que les forces russes són "més nombroses i més potents" a la batalla de Lugansk, però ha insistit que la defensa ucraïnesa "està aguantant" i té "totes les opcions" de contraatacar. El president ha lamentat que tant Severodonetsk com Lissitxansk són "ciutats mortes".

Dilluns passat, l'exèrcit rus va aconseguir entrar a Severodonetsk, i va arribar a controlar un 70% de la ciutat, segons les autoritats regionals. El control d'aquesta ciutat, la segona més gran de la regió de Lugansk abans de l'inici de la guerra, suposaria una victòria simbòlica per a Rússia: Severodonetsk es va convertir en el centre administratiu ucraïnès de la província quan va esclatar la guerra del Donbass el 2014, després que la capital regional caigués sota control de les forces pro-russes, amb la qual cosa és el principal reducte ucraïnès a l'autoproclamada república de Lugansk.

Segons les forces armades ucraïneses, almenys vuit persones han mort i quatre més han resultat ferides durant les últimes 24 hores en bombardejos de les tropes russes en una vintena de localitats de Donetsk i Lugansk. Els atacs han fet malbé 40 edificis residencials, i els serveis de rescat han pogut evacuar unes 1.500 persones de les zones amb més risc.

Però els bombardejos no es limiten només al Donbass, sinó que en les últimes hores també n'hi ha hagut a Khàrkiv, on almenys han mort tres persones i deu més han quedat ferides. Segons el governador de la regió, Oleh Sinehubov, les forces russes han intensificat els atacs a les zones residencials.

Alerta sanitària a Mariúpol

A Mariúpol, que fa tres setmanes que està sota control rus , augmenta el risc de malalties infeccioses per la gran quantitat de fosses comunes i la manca d'aigua potable, segons ha alertat Ihor Kuzin, metge en cap d'Ucraïna. "El risc seguirà creixent, especialment tenint en compte la temperatura, ja que la calor pot facilitar la propagació de malalties infeccioses", ha avisat. Petró Andriusxenko, un assessor de l'alcalde de Mariúpol, ha apuntat que podria haver començat una epidèmia de còlera. "La paraula còlera se sent cada cop més a la ciutat entre els funcionaris locals i els seus supervisors. Segons el que veiem, l'epidèmia més o menys ja ha començat", ha dit.