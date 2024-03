Un accident causa retencions a la CG3 de sortida de la Massana en sentit sud

Andorra la VellaEl departament de Mobilitat informa en les seves xarxes que a causa d'un accident que s'ha produït a la CG3 aquest matí hi ha importants retencions a la sortida de la Massana, principalment en sentit sud. Tal com mostren les càmeres del departament, hi ha una important cua de cotxes a causa de l'incident.

Expliquen que també hi ha retencions a la CG1 a l'avinguda Salou en sentit nord i a la CG4 entre la rotonda d'Erts i l'entrada a la Massana en sentit sud.