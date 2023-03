Un accident a Llavorsí deixa dos ferits

LlavorsíDues persones han resultat ferides aquest dimarts al matí en un accident de trànsit a la carretera C-13, al terme municipal de Llavorsí, tal com informa Ràdio Seu.

Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l'avís del sinistre s'ha rebut passat un quart de 7 del matí (6.19 h) des del punt quilomètric 139, al bell mig del Pallars Sobirà. Per causes que s'investiguen, el conductor d'un cotxe ha perdut el control del vehicle i ha impactat contra un mur natural al costat mateix de la carretera, que en aquest tram passa just entremig del riu Noguera Pallaresa i de la muntanya.

Al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers. A causa dels significatius danys materials que ha patit el cotxe, els dos ocupants han quedat atrapats dins l'habitacle i per això s'ha hagut de fer una maniobra d'excarceració. Després d'alliberar-los del vehicle, els ferits han estat traslladats pel SEM a l'Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, amb pronòstic "menys greu".

A causa de l'accident s'ha hagut de tallar la C-13 a Llavorsí per atendre els accidentats i retirar el cotxe sinistrat. Cap a les 7 del matí s'ha començat a donar pas alternatiu i més endavant s'ha restablert completament la circulació.