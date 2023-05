Alerta per un intent de sostreure dades fent-se passar per Tràmits

Andorra la VellaLa policia ha alertat que s’estan enviant missatges falsos a ciutadans d’Andorra fent-se passar pel Servei de Tràmits. Concretament, s’indica que hi ha una devolució d’impostos corresponent al 2022 i s’adjunta un link per anar seguint els passos. Aquest link és el que permet l’accés a les dades personals. La policia avisa que, malgrat el link ja no està actiu, que no s’entri per evitar la possibilitat de frau.