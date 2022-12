Arrestada per insultar, amenaçar i resistir-se a la policia a la capital

Andorra la VellaDurant la matinada de diumenge es va detenir una dona resident de 33 anys, com a presumpta autora dels delictes contra l'honor, la llibertat, la funció pública i la integritat física i moral. Mentre la patrulla efectuava un control rutinari a un individu a proximitats d'un local d'oci nocturn de la capital, la interessada es va apropar als agents per recriminar el motiu del control. Tot seguit, se li va demanar en reiterades ocasions d'allunyar-se del control per motius de seguretat, fent cas omís a les indicacions de la patrulla. En veure l'actitud poc col·laborada de la interessada, es va procedir a controlar-la i aquesta va reaccionar de manera desproporcionada amb injúries, amenaces, resistència i cops envers la patrulla interventora.