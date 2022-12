Arrestat un conductor per positiu en drogues i port d’armes després d’escapar d’un control

Andorra la VellaLa policia va detenir un home la matinada de diumenge per positiu en tòxics i per port d’armes després de saltar-se un control d’alcoholèmia que s’havia situat a la rotonda del nou vial d’Encamp. El conductor del cotxe, un no resident de 22 anys, va fer cas omís dels senyals dels agents indicant-li que s'aturés, però va ser localitzat minuts després en un aparcament d'Encamp. Va ser llavors quan se li va fer la prova i va donar positiu en drogues. A més, a la guantera del cotxe se li va trobar un 'taser' preparat per a la seva utilització, i una navalla estriada i foradada amb una fulla de dotze centímetres. Per haver-se saltat el control se'l va detenir també com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública.