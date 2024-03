Arxivada la denúncia d'una societat de la família Cierco contra la batlle Immaculada Rodríguez

Andorra la VellaLa família Cierco i una desena de les seves societats van presentar una recusació contra la batlle Immaculada Rodríguez Díaz després d'haver interposat una querella en contra seva davant el Tribunal de Corts per un presumpte delicte major de prevaricació judicial. Els Cierco no estaven d'acord amb una decisió de la batlle. Consideren que en un cas va prendre una decisió contrària que no va fer amb altres implicats. Els Cierco consideren que "la batlle esmentada té un prejudici de culpabilitat envers la família Cierco que es desprèn de l’anàlisi objectiva de la contradicció dels pronunciaments efectuats per aquesta batlle que sempre són desfavorables per a ells".

La querella va ser arxivada en no trobar-se cap indici de la 'mania' que els Cierco consideren que els hi té. El raonament ve a ser que si cada sentència desfavorable la persona afectada ha de presentar una querella en considerar que el jutge que l'ha decretat li té mania o enemistat, hi hauria una querella per cada sentència a qualsevol tribunal del món. Les diferents instàncies judicials han anat tombant els seus recursos contra l'arxivament de la querella. El Tribunal Constitucional ha estat l'última instància en fer-ho. Per dos cops ja que els Cierco van presentar recurs de súplica.

L'acció judicial va ser presnetada per Higini i Ramon Cierco Noguer, Roser Noguer Enriquez i Higini Cierco Palau, i, de les societats Pams 3, SA, Pams 4, SA, Socis i Accions de les Valls, SA, Socis i Accions de les Valls II, SA, Barton International Holding Inc, Barton International Holding Llc, Derfic Investments Ltd, Aubrey Global Inc., Blackwall Word Inc, Bakin, SA, Fredo Investments Sainvest-Hotel International, SAU, Karelius Ltd, Carmen i Jimena, SA, Tressor Investments International Inc i Adrock Finance Ltd.