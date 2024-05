Primer atac mortal de l'os bru enguany a la Vall d'Aran

Andorra la VellaEl Conselh Generau d'Aran ha notificat oficialment el primer atac mortal de l'os bru contra el bestiar enguany a la vall. L'àrea de Medi Ambient del govern aranès ha informat que l'assalt d'un plantígrad en una zona de mitja muntanya ha causat la mort de dues ovelles, un boc i una cabra. Fruit del mateix episodi, ha desaparegut un altre boc que ara s'investiga si també ha mort.

Segons ha informat ara el Conselh i recull Ràdio Seu, els fets es van van produir dissabte passat a un prat del municipi de Naut Aran, a damunt del poble d'Arties, on els animals pasturaven. En un comunicat, també han explicat que la setmana passada els agents que en fan seguiment ja treballaven amb la possibilitat que un os estigués corrent per aquesta zona amb l'objectiu d'atacar el bestiar. Unes sospites que ara s'han confirmat amb l'anàlisi de les mostres després de l'atac.

Des de l'executiu de la Val d'Aran també han afirmat que aquests darrers anys els atacs contra el bestiar es produeixen sobretot a la primavera, perquè en aquesta època encara no ha començat l'agrupació de ramats que els criadors es veuen obligats a fer a causa de la gran proliferació d'ossos que hi ha actualment. A l'estiu, segons asseguren, els incidents disminueixen perquè els animals ja són a alta muntanya.

Malestar per la sobrepoblació d'ossos

La confirmació d'aquest atac arriba poques hores després que els ramaders del Pallars s'hagin manifestat per denunciar la "nefasta gestió" que consideren que s'està fent amb l'os bru i per exigir que se'n limiti la presència als Pirineus, perquè veuen "impossible" la pretesa "coexistència entre els plantígrads i el bestiar. Dilluns una setantena de pagesos van envoltar la seu central del Parc Natural de l'Alt Pirineu, a Llavorsí, per mostrar el malestar per l'actual sobrepoblació d'aquesta espècie protegida i per com perjudica l'activitat que la gent que conserva el territori. I dimarts, una trentena de persones van tallar amb tractors i vehicles particulars la carretera C-13 a Sort.

El col·lectiu, entre d'altres mesures, ha exigit que es facin tancaments perimetrals per a l'os, perquè la seva actual presència arreu del Pirineu català -fruit d'un creixement exponencial d'exemplars els darrers cinc anys- fa inviable l'activitat tradicional de ramaderia extensiva i, a més a més, ja està comportant la pèrdua de zones de pastura. A tot plegat hi afegeixen que l'os comença a ser també una amenaça per al turisme, atès que en ser una espècie protegida cada cop té menys por d'apropar-se a les persones i al pobles.