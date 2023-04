Dos bessons van acabar a cops de puny per una plaça d'aparcament a Encamp

EncampUn veí d'un edifici d'Encamp passava per davant del bar Abatea quan va veure dos germans que tenen un apartament en el seu edifici i amb els quals té un conflicte per una plaça d'aparcament. Els germans són bessons i tenen 37 anys. L'altre implicat en té 45. Va entrar a l'establiment i va indicar a un dels germans que sortís “para ver lo que te va a pasar”. I va afegir "te voy a romper la cara" i l'interpel·lat va respondre "aquí estoy".

Quan van sortir a fora, el veí va donar un cop de puny a un dels germans i aquest el va agafar pel coll. L'altre germà va aprofitar aquest fet per donar-li un cop de puny a la cara i un a les costelles al que havia pegat al seu germà. Encara es va produir un altre incident abans que arribés la policia. El veí va dir a un dels germans “cuando te pille solo ya veras lo que te va a pasar" el que va provocar que en l'encreuament de denúncies també hi hagués una per amenaces. Al final, condemnes de 500 euros per a cada germà per una contravenció penal de lesions doloses, mentre que per a l'altre són 850. Els 500 per l'agressió i 350 més per les amenaces.