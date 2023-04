Cinc ferits lleus en un accident a la C-14 a l'alçada d'Organyà

OrganyàEl Servei Català de Trànsit ha informat en les seves xarxes que ja ha quedat habilitat un pas alternatiu pel tall que s'ha produït a la C-14 a causa d'un accident. Hi ha cinc afectats lleus que no han requerit trasllat hospitalari. Ràdio Seu, per la seva part, informa que s'han desplaçat al lloc dels fets dues dotacions terrestres de bombers i un helicòpter medicalitzat.

