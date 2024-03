Condemnat a vuit mesos d'arrest condicional per resistir-se a la policia amb violència

Andorra la VellaUn home, funcionari públic segons recull la sentència, ja que és un agreujant, es trobava al carrer Prat de la Creu d'Andorra la Vella, a l'alçada del "Bingo Stars", acompanyat del seu fill menor d'edat. De sobte, en adonar-se de la presència d'una dona que anava a treballar la va increpar per atemorir-la. Li va dir "Qué miras? Qué miras? Te voy a matar".

La dona va trucar a la policia. Quan els agents van arribar, van intentar calmar-lo. L'home es va negar a parlar amb ells mentre els insultava. Els hi va dir, segons consta a l'informe policial, que eren uns "capullos". Els agents el van advertir que deposés la seva actitud i van marxar del lloc dels fets.

Poc després, els agents van ser novament requerits perquè una persona, que es trobava a la farmàcia Armengol, radicada al carrer Bonaventura Armengol de la vila d'Andorra la Vella acompanyada d'un menor, manifestava que algú l'hauria agredit. Quan van arribar es van trobar a l'home de l'incident anterior. En veure'ls va començar a exaltar-se, motiu pel qual aquests li proposaren de desplaçar-se fins al Despatx Central, amb el fill, per tal de parlar tranquil·lament.

Durant el trajecte a l'interior del vehicle oficial, s'alterà cada vegada més, donant cops de puny a la mampara del vehicle. En arribar a l'edifici policial, el processat es va dirigir a un dels agents dient-li "chino de merda". També va increpar la resta dels agents amenaçant-los amb què "ja ens tornarem a veure a fora", mentre els mirava amb cara desafiant i fora de si.

L'home agafava el seu fill menor fortament per la jaqueta mentre li cridava: "veus lo que estan fent aquests amb nosaltres", moment en què els Agents van decidir reduir-lo. Es va resistir i va començar un fort i violent forceig amb els Agents mentre l'emmanillaven, propinant-los cops de cap i de peu i mossegades.

L'home, amb l'agreujant de ser funcionari públic, ha estat condemnat a la pena de vuit mesos d'arrest condicional. Ha estat condemnat com a autor responsable dels delictes menors de resistència greu a funcionaris públics en exercici legítim de les funcions pròpies del seu càrrec. D'amenaces no condicionals i d'injúries lleus a funcionari en ocasió de l'exercici del seu càrrec, així com de la contravenció penal d'amenaces lleus.