Condemnen l'agent de circulació que es va quedar un mòbil i serà acomiadada

Andorra la VellaEl comú d’Andorra la Vella acomiadarà l’agent de circulació que es va quedar un mòbil d’alta gamma que es trobava a objectes perduts i que va alterar el registre per fer com si el telèfon no hi fos. La corporació va avisar la policia dels fets i l’agent de circulació va ser arrestada. En un judici ràpid hauria admès els fets i ha estat condemnada a un any de presó condicional i a tres d’inhabilitació per treballar a l’administració. Amb aquesta condemna, el comú l’acomiadarà pel delicte que li suposa no poder treballar en la corporació.