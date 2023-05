Condemnen Sarkozy a arrest domiciliari per corrupció

Andorra la VellaL'expresident francès i excopríncepNicolas Sarkozy ha estat condemnat a tres anys de presó per un delicte comès de corrupció el 2014, tal com recull RTVA. No obstant això, la justícia francesa ha dictaminat que se li permetrà fer arrest domiciliari, el que implicarà estar controlat a través d'un braçalet electrònic.

L'antic mandatari francès entre els anys 2007 i 2012 és condemnat després que s'hagi provat que va intentar fer servir la seva influència per a obtenir beneficis judicials d'un alt magistrat, tal com va sortir a la llum en una altra investigació. Una condemna que se suma a una altra d'un any de presó després que es demostrés que va sufragar de forma irregular la seva campanya per a les presidencials franceses del 2012.