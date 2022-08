El conductor del turisme de l'accident mortal hauria envaït el carril contrari per causes desconegudes

Sant Julià de LòriaMalgrat que les causes de l'accident mortal que va tenir lloc aquest dilluns al vespre a la recta de la Margineda encara estan sent investigades per part dels agents de policia del grup d'Investigació d'accidents de trànsit, la seqüència dels fets indica que el conductor del vehicle, un Ford Mondeo 2.0 TDCI amb matrícula del Principat, circulava en sentit ascendent, en direcció a Andorra la Vella, i hauria envaït el carril contrari després de perdre el control del cotxe per causes que es desconeixen i va acabar impactant virulentament contra la tanca i el mur d'automòbils Pyrénnées. El desenvolupament del tràgic sinistre mortal podrà ser esbrinat gràcies a les gravacions de les càmeres del departament de Mobilitat que hi ha a la zona i de la declaració del conductor del Ford, qui resta detingut a les dependències del cos d'ordre després d'haver donat un resultat positiu en consum d'estupefaents. Cal recordar que la policia pot tenir a l'home, resident de 45 anys, arrestat al despatx de l'Obac durant un període màxim de 48 hores.

Els fets van tenir lloc dilluns als volts de les 20.50 hores a la carretera general 1, a l'altura de Sant Julià de Lòria, i s'hi van veure implicats dos vehicles, un Ford i una motocicleta, Honda FJS 600 amb plaques andorranes. El xoc va comportar la defunció del motorista, un resident de 60 anys, i el trasllat a l'hospital del conductor del turisme, qui va patir ferides de caràcter lleu en estimbar-se contra el mur del concessionari.