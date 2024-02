Cotxe bolcat amb dos ferits lleus a Bellver de Cerdanya

Bellver de CerdanyaUn vehicle ha quedat bolcat aquesta matinada de dissabte en un accident de trànsit a Bellver de Cerdanya. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l'avís del sinistre s'ha rebut a les 4.10 h. Els fets s'han produït a l'entrada est del nucli de Bellver per la carretera LP-4033, segons informa Ràdio Seu. Per causes que s'investiguen, el conductor ha perdut el control del turisme, un Ford Orion, i aquest ha impactat amb el lateral de la calçada i ha patit una sortida de via, de resultes de la qual ha quedat cap per avall en un prat a prop de la carretera.

Al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers. Un dels ocupants havia pogut sortir de l'habitacle pel seu compte, però l'altre hi havia quedat atrapat. Per això, ha calgut fer una maniobra d'excarceració. Després d'aquesta acció, tots dos han estat derivats al SEM, que ha determinat que els afectats havien patit ferides lleus, principalment per l'impacte amb els vidres. Un d'ells ha estat traslladat a l'Hospital de Cerdanya, a Puigcerdà, mentre que l'altre ja ha rebut l'alta al mateix lloc de l'accident. Finalment, els Bombers han desbolcat el vehicle perquè se l'emportés la grua.