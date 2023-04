Denuncien quatre escaladors aficionats per obrir una via sense permís a un espai protegit del Pallars Jussà

Andorra la VellaEls Agents Rurals han denunciat quatre aficionats a l'escalda per obrir una via sense autorització a l'espai del congost de Collegats, al Pallars Jussà. Aquest indret forma part de la Reserva Nacional de Caça de Boumort i està catalogat com a Espai d'Interès Natural i Xarxa Natura 2000. La sanció també és per circular per una via senyalitzada amb prohibició i no respectar la fauna. Per tot plegat, els escaladors denunciats s'enfronten a sancions superiors als 2.000 euros.

Els Agents Rurals han aprofitat per demanar als aficionats a l'escalada que facin una activitat "respectuosa amb el medi ambient" i que evitin accions incíviques freqüents com ara "pintar les vies, deixar-hi material o embrutar la roca". També els insten a "emportar-se la brossa, informar-se de les regulacions i respectar els senyals per la fauna i la flora amenaçada".