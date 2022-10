El detenen per ferir de gravetat a la víctima d'un cop de puny al rostre a l'exterior d'un local d'oci

Andorra la VellaLa Policia informa que la matinada de dissabte a diumenge va detenir un home no resident de 24 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física. Es van requerir els serveis del cos per una baralla a l'exterior d'un local d'oci de la capital. Es van trobar una persona estesa a terra i amb ferides importants al cap. Després de parlar amb els diferents testimonis i a proximitat del lloc dels fets, s'aconsegueix controlar al presumpte autor de l'agressió. Aquest li hauria propinat un cop de puny al rostre de la víctima, que es va desplomar a terra.