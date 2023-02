Detenen un resident amb un bolígraf-pistola i 41 bales

Andorra la VellaLa Policia ha detingut aquest cap de setmana un home amb una arma de foc dissimulada de port i venda prohibits, un bolígraf pistola capaç de disparar munició del calibre 22. També duia a sobre 41 cartutxos de munició d’aquest calibre i un altre cartutx de fogueig del calibre 9.

Es tracta d’un resident de 28 anys arrestat a Andorra la Vella la matinada de dissabte durant un control rutinari en què inicialment es buscava si es trobava en possessió d’estupefaents per la forta olor d’haixix que desprenia l’interior del cotxe on viatjava com a passatger. De fet, el conductor del vehicle, de 32 anys i resident al país, també va ser detingut per positiu en tòxics al volant.