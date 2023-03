Detingut per amenaçar amb un revòlver a una discoteca del Pas de la Casa

Pas de la CasaLa policia informa que va detenir, dilluns a la tarda al Pas de la Casa, un home de 46 anys i resident al país com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva, per portar una arma prohibida; d’un delicte contra la integritat física i moral, i d’un delicte contra la llibertat, per amenaces.

Els fets van tenir lloc la matinada de dilluns en un local d’oci nocturn de la localitat encampadana, quan el personal de l’establiment va cridar l’atenció a l’home diverses vegades pel seu comportament cap a un grup de clients de la discoteca. Va marxar amenaçant que anava a buscar una arma i, quan va tornar, un dels empleats del local li va impedir l’entrada. Va ser llavors quan l’home es va dur la mà al maluc mostrant la crossa de la pistola, que duia amagada. Dos dels treballadors de l’establiment li van impedir agafar l’arma i el van reduir, prenent-li el revòlver. L’home, però, va aconseguir fugir i la Policia va activar la recerca. Finalment, es va acabar lliurant al despatx local del Pas de la Casa el mateix dilluns a la tarda, moment en què se’l va arrestar.

El detingut no té permís d’armes i l’arma curta de foc que duia era un revòlver del calibre 22 buit de munició i sense registrar, per tant, introduït il·legalment en territori andorrà.

La policia ha comprovat que l’home no es trobava en possessió de cap altra arma després d’efectuar diversos registres amb la pertinent autorització de la Batllia.

El detingut va passar a disposició judicial dimarts a la nit.