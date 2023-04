Detingut per apropiar-se productes electrònics del comerç on havia treballat

Andorra la VellaL’exempleat d’un comerç ha estat detingut per la policia després de la denúncia per part de responsables de la botiga per un presumpte delicte d’estafa o apropiació indeguda. L’empleat hauria utilitzat els codis d’altres companys per poder entrar en el programa per fer comandes comercials de productes electrònics. Hauria aprofitat aquests codis per realitzar comandes pròpies a compte de la botiga. Segons fonts policials, es tractaria de diferents productes electrònics i la xifra final del delicte encara s’està calculant. Els responsables de la botiga s’haurien adonat de l’esquema d’estafa i el van denunciar a la policia. L’home ha estat arrestat i encara es troba sota custòdia policial. Es preveu que aquesta tarda passi a disposició judicial.