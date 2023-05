Detingut un home per alterar el document sobre la seva activitat laboral

Andorra la VellaLa policia ha detingut aquesta setmana un home de 36 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per alterar el document sobre la seva activitat laboral. Quan es va verificar la documentació que havia aportat per obtenir l’autorització de residència i treball, es va detectar que no era autèntica.

Els darrers dies també s’ha detingut un altre home, de 41 anys i no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia per conduir amb el permís retirat.