Detingut per identificar-se amb un document fals

EncampLa policia va detenir un home no resident de 23 anys a la frontera del Pas de la Casa com a presumpte autor d'un delicte contra el tràfic jurídic per identificar-se amb un document fals. Segons expliquen des del cos d'ordre, l'arrest va efectuar-se el dissabte al migdia. Els agents interventors el van controlar i li van demanar que s'identifiqués. L'individu va donar un document fals i, quan els agents van adonar-se'n, el van arrestar.