Va intentar enganyar la policia després d'estimbar-se begut i els agents van comprovar que la parella no arriba als pedals

Andorra la VellaUn conductor va estimbar-se sol contra mobiliari urbà quan portava una dona al seu costat. Després de l'impacte, va marxar del lloc dels fets, però el cotxe va ser identificat en l'enquesta que la policia va fer amb els veïns. Quan la policia el va controlar, l'home, amb símptomes d'una forta embriaguesa, va manifestar que qui conduïa en el moment de l'accident era la noia que anava en el seient del copilot. Els agents van comprovar, però que la dona asseguda en el seient del conductor no arribava als pedals i per tant no podia conduir el turisme.

Un cop va quedar fora de dubtes que era l'home qui conduïa es va negar a passar per la prova d'alcoholèmia. Va ser condemnat a 18 mesos sense carnet, dos mesos d'arrest nocturn condicional i multa de 500 euros. L'home ha demanat tenir el carnet entre setmana perquè treballa portant fusta am un remolc de les muntanyes a una serradora. El Tribunal Superior li ha denegat pel perill de la seva conducta que no permet considerar que no presenta cap risc de reincidència.