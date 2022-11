Equipaments obligatoris per accedir al port d'Envalira, Sorteny i la frontera amb França

Andorra la VellaMobilitat informa en les seves xarxes que queda activada la fase groga a causa de les nevades en tres punts, el que implica l'obligatorietat de portar equipament per conduir en condicions de neu. Primerament, per accedir al port d'Envalira a la CG2, també a partir de la Cruïlla de Sorteny a la CG3 i, en última instància, per sortir del Principat cap a França a l'RN22.

#FaseGroga CG2 - Per passar el Port d'Envalira | a partir CG3 - Cruïlla de Sorteny i RN22-Accés a França | #Restricció19T a la RN22-Accés a França — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) 22 de noviembre de 2022