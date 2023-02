Esquiador novell condemnat a pagar 60.000 euros per estimbar-se contra un acompanyant d'infants i lesionar-lo greument

Andorra la VellaUna dona estava fent d'acompanyant d'infants en l'esquí escolar a Pal. El grup es trobava en una pista blava anomenada Besurt amb una gran afluència d'esquiadors novells. Els nens estaven fent les diagonals d'aprenentatge quan de sobre va baixar un jove a alta velocitat i va impactar amb l'acompanyant. Es tractava d'un esquiador rus novell que va colpejar-la per l'esquena en un cop molt violent.

Va haver de ser traslladada en helicòpter a l’hospital, on fou intervinguda quirúrgicament de les ferides sofertes, "consistents en una fractura espiroidea diafisària de fèmur dret, fractura comminuta del 1/3 distal de la clavícula dreta tancada, fractura del 6è arc costal dret amb pneumotòrax dret complert, dismetria d’extremitat inferior dreta respecte l’esquerra de 2.5cm. i pseudoartrosi de fèmur dret, amb complicació evolutiva, lesions que requeriren ingrés hospitalari".

D’acord amb les normes de la Federació Internacional d’Esquí, tot usuari de pistes ha d’adaptar la seva velocitat i conducta a les seves capacitats personals, així com a les condicions generals de la pista per on esquia, les condicions meteorològiques, l’estat de la neu i al nombre d’usuaris de les pistes, i que tot esquiador i snowboarder ha de descendir vigilant i adaptar la seva velocitat i el seu comportament a les seves capacitats personals així com a les condicions generals del terreny i a la densitat de la circulació.

La pista estava classificada de blava, es tractava en conseqüència d’una pista qualificada com a fàcil, "practicada per nombrosos esquiadors o surfistes principiants, és a dir usuaris susceptibles de caure sovint i en tots llocs. És la pista més debutant que hi havia a l'Estació de Pal, amb molta afluència i on feien classes els debutants, fent ziga-zagues a la pista que té una amplada d’uns vint metres, motiu pel qual, si hom esquia amb velocitat alta hi ha possibilitat de col·lidir amb alguna persona".

La conclusió és que "l'acusat esquiava a una velocitat inadequada, en atenció al seu nivell d’esquí, que ho feia per una pista fàcil, i que no va poder controlar els seus esquis, anant a topar contra un altre esquiador que estava esquiant a velocitat moderada per sota d’ell, actuació negligent que ha de reputar-se greu doncs l'acusat té reconegut que havia vist el grup d’escolars que esquiava per sota d’ell, ço que l’obligava a prendre la necessària precaució per evitar col·lidir contra un altre usuari de la pista".

El rus ha estat condemnat en rebel·lia a pagar 22.432 euros d'indemnització a la dona i 38.250 euros a la CASS.