Estabilitzen l'incendi de Canejan, que deixa 250 hectàrees calcinades

CanejanEls Pompièrs d'Aran han donat per estabilitzat aquest dissabte al vespre l'incendi que crema a Canejan i que ha afectat unes 250 hectàrees, tal com informa Ràdio Seu. Els Pompièrs i els Bombers de la Generalitat col·laboren per apagar el foc i divendres ja van estabilitzar el flanc esquerre. L'incendi afecta superfície forestal en una zona de difícil accés fronterera amb França i ha calcinat tres edificacions de muntanya.

Els equips d'extinció treballen perquè les flames no s'escapin d'aquests límits, però alhora les deixen fer intentant que arribin fins al final de la zona marcada. Els Pompiers d'Aran hi han destinat almenys 7 dotacions terrestres (2 camions d'aigua, 4 vehicles lleugers i 1 vehicle de comandament), mentre que els Bombers hi han envait 6 dotacions.