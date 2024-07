Ferit un ciclista a la CG2 en accidentar-se amb un turisme

Andorra la VellaLa Policia ha informat sobre un accident ocorregut a la carretera general C.G2, a la zona d’Escaldes-Engordany. L’incident va tenir lloc entre un turisme amb matrícula del Principat i una bicicleta.

El ciclista, un home no resident de 24 anys, va resultar ferit com a resultat del xoc. Els serveis d’emergència van acudir ràpidament al lloc de l’accident per proporcionar assistència mèdica i traslladar el ferit a un centre de salut proper.