Ferit un motorista davant el local Kapital d'Andorra la Vella

Andorra la VellaUn motorista ha tingut un accident enfront de la discoteca Kapital d'Andorra la Vella. Tal com mostra la imatge, diverses persones s'han apropat al lloc de l'incident. De moment, es desconeix si més vehicles han estat implicats i si el conductor ha resultat prou ferit per a ser traslladat a l'hospital per avaluar el seu estat de salut.