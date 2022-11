Fiscalia demana per l'assassí de Vila 25 anys d'internació a un centre psiquiàtric mentre que l'acusació els vol de presó

Andorra la VellaLes pròximes setmanes es coneixerà la sentència del judici de l’assassí de Vila. La fiscalia demana que se l’ingressi 25 anys en un centre psiquiàtric, tal com informa RTVA. L’acusació, per la seva part, vol que els passi a la presó. Pel que fa a la defensa de l’acusat, aspiren a aconseguir 5 anys en una institució psiquiàtrica.

L’esquizofrènia sense tractar que patia l’assassí és l’element clau a la sentència del judici. L’home de 31 anys va matar el seu patró per, segons ell, “les veus al cap” que li van demana. Fiscalia ha canviat la seva sol·licitud de pena davant els informes que es van presentar i que constaten absolutament que l’acusat feia anys que patia deliris.

Els fets es remunten al 2012, quan va patir el seu primer brot psicòtic. El 2017 és quan va treballar mig any per l’empresari, qui el va acabar acomiadant per la seva conducta amb els clients. L’expatró va denunciar a la Policia que, entre aquell any i el 2020, l’antic empleat va rondar diverses vegades el seu domicili i el seu despatx professional. També va rebre diverses trucades amenaçadores en què l’acusava d’haver organitzat una conspiració contra ell en què participaven actors de cinema. Temps després va matar-lo.