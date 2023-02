El fan fora per fumar en un local i acaba trencant-se la pròtesi del genoll després de caure per les escales

Andorra la VellaUn jove es va posar a fumar en un local nocturn. Segons ell una vegada, però l'empleat de seguretat assegura que va haver reiteració. Sigui com sigui, l'encarregat de la seguretat el va fer fora. Les versions són a partir de llavors diferents. El client assegura que va ser objecte d'una empenta que el va fer caure per les escales i li va provocar un trencament en el dispositiu de fixació de la pròtesi de genoll que portava. Aquesta va ser la principal conseqüència de la caiguda perquè la reposició puja a 4.000 euros, tot i que la víctima demanava tres mil més pel perjudici estètic i indemnització. El responsable de seguretat va explicar que el va fer fora per haver-se encès, de manera reiterada, una cigarreta a l’interior del local i que, una vegada a fora de l’establiment va caure per les escales. La fiscalia va acusar l'empleat de seguretat inicialment, però les múltiples contradiccions sobre com es van desenvolupar els esdeveniments van fer que retirés l'acusació i que fos absolt.