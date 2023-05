Intents d'estafa suplantant a Andbank

Andorra la VellaA través de les xarxes socials, la policia ha informat que estan intentant fer 'phishing' suplantant a Andbank a través de correus electrònics. El ‘phishing‘ és una tècnica de frau en línia on els criminals intenten obtenir informació confidencial com ara contrasenyes, números de compte bancari i informació de targetes de crèdit. Això es fa a través de missatges electrònics enganyosos que semblen ser legítims, però que en realitat són falsos. Des del cos d'ordre demanen als usuaris que, en el cas que rebin un missatge com el que mostren al seu perfil, no entrin a l'enllaç que envien i que esborrin el missatge.